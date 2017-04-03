Коло Туре исполнил зажигательный танец после победы «Селтика» в чемпионате

Британские СМИ остались под впечатлением от танца защитника «Селтика» Коло Туре после победы в чемпионате Шотландии. Накануне «Селтик» разгромил «Хартс» со счётом 5:0 в гостевом матче 30-го тура шотландской Премьер-лиги и досрочно обеспечил себе очередной чемпионский титул. Активнее других чемпионство отмечал Коло Туре. Ивуариец исполнил в раздевалке зажигательный танец, а партнёры по команде пели в его честь, скандируя имя и фамилию африканского футболиста. Многие британские СМИ разместили на своих сайтах заметки о танце Коло Туре, отметив при этом, что 36-летний защитник принял участие лишь в семи матчах «Селтика» в нынешнем сезоне чемпионата Шотландии.