«Реал» — «Алавес» — 3:0. Видеообзор матча

Представляем вниманию посетителей «Чемпионата» видеообзор матча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес». Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 31-й минуте Карим Бензема вывел «сливочных» вперёд. Ещё одного гола болельщикам на «Сантьяго Бернабеу» пришлось ждать до 85-й минуты, когда с передачи Криштиану Роналду отличился Иско. На 88-й минуте окончательный результат установил Хосе Игнасио Начо.
Видео всех голов матча «Реал» — «Алавес» можно посмотреть в официальном аккаунте Ла Лиги в YouTube.