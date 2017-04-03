«Кристал Пэлас» готов сделать Заха самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Кристал Пэлас» собирается предложить полузащитнику Уилфриду Заха новый контракт на улучшенных условиях, сообщает The Guardian. Таким образом руководство лондонского клуба хочет уберечь 24-летнего ивуарийца от посягательств других клубов АПЛ.
Действующий контракт Заха с «Кристал Пэлас» истекает в 2020 году. В лондонском клубе готовы сделать Уилфрида самым высокооплачиваемым игроком в том случае, если «орлы» обеспечат себе прописку в АПЛ на следующий сезон. В настоящее время наибольшая зарплата в лондонском клубе у нападающего Кристиана Бентеке (£ 110 тыс. в неделю).
По данным источника, на Заха претендуют «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Сити». Кроме того, «Тоттенхэм», который прошлым летом предлагал за ивуарийца £12 млн, летом 2017 года готов сделать новое предложение.
В нынешнем сезоне Заха провёл 26 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.