Зидан хочет, чтобы Коэнтрау остался в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова защитника команды Фабиу Коэнтрау. Португальский футболист признал, что в данный момент он не в тех кондициях, чтобы выходить наполе. Кроме того, он не исключил возращение в лиссабонскую «Бенфику».
«Я буду рассчитывать на Коэнтрау. В последнее время он иногда имел проблемы с физическим состоянием и травмами. Фабиу сыграл за «Реал» много матчей и выиграл Лигу чемпионов. Ему следует думать об этом. Он долго был травмирован, а после такого повреждения проходится иметь дело с другими проблемами. Они мешают игроку быть на должном уровне. Слова Коэнтрау сказаны искренне, но я надеюсь, что по окончании нынешнего сезона он будет в наших рядах», — цитирует Зидана Marca.
В текущем сезоне «Королевский клуб» провёл в чемпионате Испании 28 матчей, а сам Коэнтрау принял участие всего в одном из них. Некоторое время португалец не мог играть из-за травмы бедра.