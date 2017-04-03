Фанаты почтили память экс-форварда «Реала» Хуанито в 25-ю годовщину его смерти

Болельщики мадридского «Реала» почтили память экс-нападающего клуба Хуанито, трагически погибшего 2 апреля 1992 года. Во время матча 29-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (3:0), который состоялся в день 25-й годовщины со дня смерти форварда, фанаты растянули на трибунах «Сантьяго Бернабеу» большую футболку с номером 7, под которым выступал Хуанито, и баннер со словами «No te olvidamos» («Мы тебя не забыли»).
Хуанито выступал за «Реал» с 1977 по 1987 год, проведя 284 матча и забив 85 голов. 2 апреля 1992 года, после просмотра матча Кубка УЕФА «Реала» против «Торино», он погиб в результате ДТП в Кальсада-де-Оропеса (Толедо, Испания).
Фотографию можно посмотреть на странице издания Marca в «Твиттере».