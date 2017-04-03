Румменигге хочет купить Дибалу, но его останавливает нереальная цена

Мюнхенская «Бавария» с удовольствием приобрела бы нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«В «Баварии» и «Ювентусе» выступают великолепные футболисты. И я думаю о таком игроке, как Дибала. Проблема в том, что ни один сильный игрок не выставляется на трансфер. Или ты должен платить нереальные деньги за футболиста, или же не получишь ничего», — приводит слова Румменигге Corriere dello Sport.
В последнее время имя футболиста сборной Аргентины упоминалось в связи с мадридским «Реалом» и «Барселоной». Испанские гранды также хотели бы видеть игрока в своих рядах.