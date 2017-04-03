Касилья: болельщики «Реала» несправедливы к Кейлору Навасу

Голкипер мадридского «Реала» Кико Касилья прокомментировал поведение болельщиков команды в отношении вратаря «сливочных» Кейлора Наваса. Коста-риканский футболист в последнее время неоднократно подвергался освистыванию на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Болельщики «Реала» несправедливы к Навасу. У людей короткая память, и они уже не помнят, как Кейлор спасал команду. Иногда болельщикам не хватает уважения к игрокам», — приводит слова Касильи Marca.
По ходу нынешнего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что «Королевский клуб» ищет нового вратаря. Навас в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Испании, пропустив 20 голов.