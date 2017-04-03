Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Медведев: в «Ростове» сразу осознал, что в тактике я вообще ничего не понимаю

3 апреля 2017, понедельник. 08:00. Футбол
Вратарь «Ростова» Никита Медведев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поблагодарил тренеров и партнёров за доверие и создание возможностей для дальнейшего прогресса.

«Конечно, это фантастика. Ещё полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь РФПЛ и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришёл сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.

Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо чётко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению», — сказал Медведев.

Полную версию интервью с Медведевым читайте скоро на «Чемпионате».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Ростов Курбан Бердыев
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
08:32 Арбелоа – Пике: спрашивающему о ценностях «Реала» расскажите о Хуанито
08:00 Медведев: в «Ростове» сразу осознал, что в тактике я вообще ничего не понимаю
07:46 Фёллер: твёрдо уверен, что «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге
07:39 Касильяс: кто сказал, что я не могу вернуться в сборную Испании?
07:38 Касилья: болельщики «Реала» несправедливы к Кейлору Навасу
07:18 Кель: действия Обамейянга лишь подстегнули футболистов «Шальке-04»
07:08 «Тулуза» сыграла с «Монпелье» в полностью белой форме по решению арбитра
07:05 Румменигге хочет купить Дибалу, но его останавливает нереальная цена
06:38 Фанаты почтили память экс-форварда «Реала» Хуанито в 25-ю годовщину его смерти
06:32 Зидан хочет, чтобы Коэнтрау остался в «Реале»
06:21 Касемиро: сначала мне приходилось с Зиданом немного трудно
06:03 Экс-форвард «Спартака» Барриос забил свой первый гол за «Гремио»
05:54 «Кристал Пэлас» готов сделать Заха самым высокооплачиваемым игроком клуба
04:22 «Реал» — «Алавес» — 3:0. Видеообзор матча
04:17 «Гранада» — «Барселона» — 1:4. Видеообзор матча
03:02 «Валенсия» — «Депортиво» — 3:0. Гол Гарая и видеообзор матча
02:18 Форвард «Хоффенхайма» доиграл матч с «Гертой» до конца, несмотря на вывих пальца
01:56 Испанские СМИ: в игре «Тенерифе» — «Овьедо» назначили необъяснимый пенальти
01:35 Головин: меня заменили, чтобы не получил серьёзную травму
01:30 Моуринью: Шоу сильно отстаёт от конкурентов по многим показателям
00:58 Коло Туре исполнил зажигательный танец после победы «Селтика» в чемпионате
00:57 Энрике: горжусь Алькасером, который был великолепен в матче с «Гранадой»
00:51 Игуаин ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной в матче с «Наполи»
00:43 Куртуа: «Челси» надо стараться победить «МС», а не думать о поражении от «Пэлас»
00:43 Алькасер: рад помогать «Барселоне», выходя на поле со скамейки запасных
00:31 Сарри: в Италии редко видят «Ювентус», которому приходится настолько тяжело
00:28 Уэлбек: «Арсенал» потерял ещё два очка в этом сезоне, сыграв вничью с «МС»
00:19 Аллегри: не вижу абсолютно никакого позора в том, как играл «Ювентус»
00:13 Зидан: одна из черт «Реала» — умение создать сопернику проблемы в любой момент
00:11 Рафинья получил травму мениска колена в матче с «Гранадой»
00:02 Гамшик: было приятно видеть, как «Ювентус» уходит в глухую оборону
2 апреля 2017, воскресенье
23:58 Суарес – 1-й в сезоне, кто достиг двузначных цифр голов и ассистов в топ-5 лигах
23:53 Гол и передача Балотелли принесли «Ницце» волевую победу над «Бордо»
23:44 Неймар стал третьим бразильцем, забившим 100 голов за «Барселону»
23:38 «Ювентус» сыграл вничью с «Наполи», отрыв от «Ромы» — шесть очков
23:37 «Барселона» разгромила «Гранаду» и сократила отставание от «Реала» до двух очков
23:36 Венгер: я официально опровергаю любые слухи о контактах с «ПСЖ»
23:27 «Факел» может бойкотировать матч с «Нефтехимиком» из-за долгов по зарплате
23:20 Бензема забивал всем клубам Примеры, против которых играл
23:19 Пятов: команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр»
23:08 Зотов: здорово, что в России появляются такие стадионы, как у ЦСКА
23:00 Медведев: в Манчестере поймал себя на мысли — сюда хочется возвращаться
22:57 Защитник «Анжи» Брызгалов выбыл минимум на три недели
22:47 Хомич: беру на себя ответственность за пропущенный гол в матче с «Тереком»
22:39 Монтелла: если бы «Милан» победил, мы бы лишь посмеялись над ошибкой Доннаруммы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Отберёт ли "Оренбург" очки у "Спартака"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+