Медведев: в «Ростове» сразу осознал, что в тактике я вообще ничего не понимаю

Вратарь «Ростова» Никита Медведев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером поблагодарил тренеров и партнёров за доверие и создание возможностей для дальнейшего прогресса.
«Конечно, это фантастика. Ещё полтора года назад я играл во втором дивизионе, а теперь РФПЛ и Лига Европы. Спасибо тренерам «Ростова». Да и вообще всей команде. Как только пришёл сюда, сразу почувствовал другой уровень, другие скорости, другое понимание футбола.
Как только оказался тут, понял: в тактике я вообще ничего не понимаю. В «Ростове» надо чётко знать, какое место занимать на поле. Тем более вратарю надо владеть всеми тактическими схемами игры, чтобы подсказывать игрокам по перестроению», — сказал Медведев.
Полную версию интервью с Медведевым читайте скоро на «Чемпионате».