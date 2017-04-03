Кьеллини: «Ювентусу» в матче с «Наполи» не хватало взрывных игроков вроде Дибалы

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после матча 30-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (1:1) отметил, что туринцам не хватало скоростных игроков вроде нападающего Пауло Дибалы, который появился на поле лишь на 80-й минуте.
«Мы знали, насколько важна эта игра для того, чтобы оставить „Рому“ и „Наполи“ на солидном расстоянии. Да, это была не лучшая наша игра в 2017 году, но мы показали, что можем быть практичными. Давайте быть объективными: мы должны были сделать больше, но по крайней мере не позволили „Наполи“ создать много моментов у наших ворот, несмотря на то что неаполитанцы очень сильны на домашнем стадионе.
Наши полузащитники провели отличную игру, хотя порой мы могли бы лучше контролировать мяч. К сожалению, нам не хватало некоторых взрывных игроков вроде Пауло Дибалы», — сказал Кьеллини в эфире Mediaset Premium.