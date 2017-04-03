Пятов: в каждом матче «Шахтёр» сам себе привозит голы

Голкипер донецкого «Шахтёра» Андрей Пятов прокомментировал победу над «Зарёй» (2:1) в матче плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги. «Горняки» встречу заканчивали вдесятером.
«Получился хороший, боевой поединок. В первом тайме мы не успевали за футболистами «Зари». В перерыве тренер обратил на это внимание, и мы сделали правильные выводы. Во втором тайме забили важный мяч, который и принёс нам успех. Как-то так получается, что мы каждый матч сами себе привозим голы… Нужно быть повнимательнее. Но это футбол, где всё бывает. Главное, что команда правильно отреагировала и показала: «Шахтёр» есть «Шахтёр». В целом приятно играть при такой атмосфере. Было много как наших болельщиков, так и «Зари». Думаю, это будет самый посещаемый матч тура. Хочется, чтобы их было побольше», — цитирует Пятова пресс-служба «Шахтёра».