Сарри: насмешки над Игуаином были неизбежны

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри, делясь впечатлениями от матча 30-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (1:1), высказался по поводу нападающего туринского клуба Гонсало Игуаина. Летом прошлого года аргентинец перешёл в «Ювентус» из «Наполи» и впервые сыграл в Неаполе против своей бывшей команды.
«Я виделся с Игуаином в конце матча, и мы вполне нормально пообщались. Стадион великолепно поддерживал нас, атмосфера была просто прекрасной. Насмешки над Игуаином были неизбежны, но со временем они закончатся. Я разочарован только тем, что не сделал болельщиков счастливыми», — цитирует Сарри Mediaset Premium.