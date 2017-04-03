«Реал» нацелился на Тьяго Алькантару

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах полузащитника мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантары, передаёт OK Diario. Согласно информации источника, руководство «Королевского клуба» намерено сделать серьёзное предложение немецкому гранду.
Ранее сообщалось, что в услугах Алькантары заинтересована и «Барселона», однако «Бавария» потребовала за своего футболиста € 90 млн. Спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес отметил, что приобретение футболиста сборной Испании нереально для сине-гранатовых ввиду его высокой трансферной стоимости.
Действующий контракт игрока с «Баварией» в силе до лета 2019 года.