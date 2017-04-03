Самедов: Каррера — сумасшедший мотиватор

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился впечатлениями от работы с итальянским специалистом Массимо Каррерой, который с лета прошлого года возглавляет столичный клуб.
«Каррера — сумасшедший мотиватор. Понимаете, одни и те же слова можно сказать по-разному, с разной интонацией. Можно просто сказать, а можно — с уверенностью в голосе, и эта уверенность будет передаваться игрокам. Это и называется мотивацией: футболисты слушают человека и понимают, что он горит.
Успел ли пообщаться с Массимо по душам? Не понимаю, зачем это нужно. Я профессиональный футболист, тренер был во мне заинтересован. Я пришёл, он мне подсказывает, говорит, что хочет видеть от меня на поле. Я стараюсь выполнять. Всё. А по душам — это я с женой могу поговорить дома, с сыном.
А вообще я вам скажу, Каррера — человек открытый. Он может быть открытым, но в то же время чувствует грань. Знает, когда что нужно», — цитирует Самедова «Российская газета».