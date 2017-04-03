Бауса: усматриваю тайный сговор в вопросе дисквалификации Месси

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса в очередной раз прокомментировал дисквалификацию нападающего своей команды Лионеля Месси. ФИФА дисквалифицировала футболиста «Барселоны» на четыре матча. Эти санкции последовали после оскорбления игрока в адрес помощника арбитра в матче 13-го тура отборочного этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Я усматриваю тайный сговор в вопросе дисквалификации Месси», — приводит слова Баусы испанское интернет-издание Sport.