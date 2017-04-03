Комитет по этике РФС ждёт указаний Мутко по поводу высказывания Дзюбы

Комитет по этике Российского футбольного союза готов рассмотреть эпизод с высказыванием нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы об Александре Кокорине. Об этом рассказал глава комитета Семён Андреев.
«Если к нам поступит обращение по рассмотрению эпизода с высказыванием Артёма Дзюбы от президента РФС Виталия Мутко или исполкома, то мы обязательно этим займёмся. Наш комитет готов рассмотреть любое обращение лиц или органов, которые предусмотрены регламентом. Пока таких предложений не поступало, сами ждём. Что я лично думаю по этому поводу? Трудно сказать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.