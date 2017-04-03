КДК рассмотрит отказ Кверквелии от флеш-интервью в матче с «Уфой»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам матчей 21-го тура российской Премьер-Лиги.
«По прошедшим шести матчам 21-го тура РФПЛ замечания есть только по двум. В игре „Анжи“ и „Урала“ диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки команды хозяев. И по матчу „Уфа“ — «Локомотив»: после первого тайма футболист «Локо» Кверквелия отказался от обязательного флеш-интервью", — сообщил Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.