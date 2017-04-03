Лам объяснил, почему отказался стать спортивным директором «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам объяснил, почему не принял предложение клуба. Лам уже объявил, что по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь, и руководство немецкого гранда предложило ему занять пост спортивного директора.
«Я обсудил этот вопрос с руководством клуба, и мы пришли к выводу, что представляем себе функции спортивного директора и его деятельность по-разному. Кроме того, отдых после окончания сезона был бы для меня слишком коротким. Я понял, что пост спортивного директора пока не для меня», — приводит слова Лама Die Welt.