Поведение главного тренера «Факела» в отношении судьи будет рассмотрено КДК

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы будут включены в повестку дня на ближайшем заседании комитета по итогам матчей 29-го тура ФНЛ.
«В ФНЛ по матчу «Факел» — «Кубань» мы рассмотрим оскорбительное поведение главного тренера «Факела» Павла Гусева в отношение главного судьи матча Тимура Асланбекова. По матчу «Зенит-2» — «Спартак-2» мы рассмотрим удаление за агрессивное поведение футболиста «Зенита-2» Алексея Исаева и футболиста «Спартака-2» Шамсиддина Шанбиева», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.