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«Динамо» может сыграть с «Арсеналом» на новой арене

3 апреля 2017, понедельник. 11:46. Футбол
Руководство московского «Динамо» продолжает переговоры с потенциальным соперником на матч-открытие нового стадиона бело-голубых. Об этом рассказал пресс-секретарь проекта «ВТБ Арена Парк» Михаил Смирнов. Соперником «Динамо» может стать лондонский «Арсенал».

«Мы разговаривали с «Барселоной» по поводу проведения матча-открытия после чемпионата мира и до начала чемпионата России. Но их эти сроки не устроили. Даже если бы «Барселона» приехала не основным составом, сроки не устраивали.

Были контакты с «Арсеналом». Сейчас переговоры продолжаются. Это был бы красивый поворот в истории, ведь все помнят турне «Динамо» по Англии в послевоенное время. Тогда одним из соперников как раз был «Арсенал», — передаёт слова Смирнова Никита Кузин.

Стадион «Динамо» планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон ФК Барселона ФК Динамо Москва
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