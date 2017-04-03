Румменигге: Анчелотти стал моим другом, мне нравится его стиль работы и жизни

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге очень рад тому, что команду возглавляет такой специалист, как Карло Анчелотти. Румменигге отметил не только профессиональные, но и человеческие качества итальянского специалиста.
«Мы с Анчелотти отлично понимаем друг друга. Карло стал моим другом, мне нравится его стиль работы и жизни. Он был спокоен даже в те моменты, когда команда не была на должном уровне и результаты были не те. Человек должен иметь терпение, а Карло всегда терпелив», — приводит слова Румменигге tz.