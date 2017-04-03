Собянин: на месте исторического стадиона «Динамо» возводится уникальный комплекс

На месте исторического стадиона «Динамо» возводится уникальный спортивный комплекс. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящегося стадиона.
«Здесь на месте исторического стадиона «Динамо» возводится уникальный спортивный комплекс. Уникальный не только для Москвы, но и для всей страны. Под одной кровлей располагается две арены: футбольная и ледовая. Следующим этапом будет строительство спортивно-тренировочного комплекса, 8 га спортивного парка.
Для того чтобы улучшить транспортную доступность этого объекта, рядом строится новая станция «Петровский парк», которая будет запущена уже в этом году. Я надеюсь, что сам стадион будет построен по графику и основные работы будут закончены уже в этом году», — цитирует мэра столицы агентство городских новостей «Москва».