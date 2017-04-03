Кудряшов: в «Краснодаре» вся группа атаки очень хорошая

Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Краснодаром» и поведал, легко ли ему удалось переключиться с Лиги Европы на матчи Премьер-Лиги.
«У меня проблем не возникло. Пора решать задачи в чемпионате, у нас есть все шансы, чтобы вновь попасть в еврокубки и попытать счастье в Лиге Европы. Осталось 10 игр, и уже неважно, какой будет соперник, у нас есть цель — выигрывать каждый матч, и встреча с «Краснодаром» не исключение. Для болельщиков эта игра принципиальная, потому что в турнирной таблице мы сейчас рядом со своим соперником и боремся за место в Лиге Европы.
Кто самый опасный футболист «Краснодара»? Вся группа атаки очень хорошая, например, новичок Классон на днях забил за сборную Швеции два гола в ворота Португалии», — цитирует Кудряшова пресс-служба «Ростова».