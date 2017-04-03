Капелло: я бы не критиковал Доннарумму за ошибку, он неоднократно спасал «Милан»

Бывший тренер «Милана» Фабио Капелло поддержал голкипера россонери Джанлуиджи Доннарумму. В матче 30-го тура итальянской Серии А с «Пескарой» (1:1) вратарь пропустил курьёзный гол.
«Я бы не стал критиковать его, я бы даже обнял Доннарумму. Я сделал бы это сразу после игры в раздевалке. «Милан» должен быть благодарен Доннарумме, он неоднократно спасал команду по ходу сезона.
Что касается «Милана» в целом, я не понимаю, что у них происходит. Эта команда должна постоянно играть в Лиге чемпионов, они не должны оставаться в том положении, в котором находятся сейчас.
Например, у «Интера» большое будущее. У них серьёзные акционеры, которые полны амбиций, и они доказали это», — сказал Капелло в эфире Radio Anch'io Sport.
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