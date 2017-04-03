Агент: Эль-Шаарави хочет остаться в «Роме», у него огромный потенциал

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави не собирается менять клубную прописку. Об этом рассказал агент футболиста Федерико Пасторелло.
«Стефан хочет остаться в «Роме» в долгосрочной перспективе. Он счастлив в Риме. Мы все ждём от него большего, он настолько силён, что даже не осознаёт этого в полной мере, у него огромный потенциал», — цитирует агента Il Messaggero.
Контракт 24-летнего футболиста с «Ромой» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Эль-Шаарави принял участие в 24 матчах (13 в основном составе) и забил 4 гола.