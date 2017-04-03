О. Иванов: желание остаться в «Тереке» у меня есть

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о своём функциональном состоянии, также отметив, что у него есть желание продолжить карьеру в грозненской команде. Контракт 30-летнего футболиста истекает летом 2017 года.
«Чувствую себя хорошо. Уже начал заниматься: кручу велосипед, выполняю беговые упражнения. Надо ещё немного понаблюдаться. Как доктора дадут добро, выйду на поле.
Что касается нового контракта, то пока ничего сказать не могу. Раз руководство говорит о новом контракте, значит, работа ведётся. Желание остаться в «Тереке» у меня есть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
В текущем сезоне хавбек провёл в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один мяч.