Анчелотти: Левандовски? Что ещё я могу сказать о нём? Мне просто повезло

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не поскупился на похвалу в адрес нападающего команды Роберта Левандовского. Польский футболист оформил дубль в матче 26-го тура чемпионата «Германии» с «Аугсбургом» (6:0).
«Левандовски? Что ещё я могу сказать о нём? Мне просто повезло, что в моём распоряжении есть такой игрок. Ведь он забивает почти в каждой игре», — приводит слова итальянского специалиста официальный сайт Бундеслиги.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 26 матчах национального первенства, став автором 24 голов и 4 результативных передач.