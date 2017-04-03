Полуфинальные матчи Кубка России будут судить Егоров и Еськов

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России сезона-2016/17. Матч между «Локомотивом» и «Уфой» будет обслуживать Александр Егоров, а игру «Урал» — «Рубин» — Алексей Еськов.
5 апреля (среда)
«Локомотив» – «Уфа»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
6 апреля (четверг)
«Урал» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор матча – Юрий Чеботарёв (Краснодар).