«Тулуза» отказалась от форварда, который подозревается в стрельбе в человека

Нападающий Одсонн Эдуар, выступавший на правах аренды за «Тулузу», вернулся в «ПСЖ», который владеет правами на 19-летнего футболиста. Об этом сообщил президент «Тулузы» Оливье Садран.
Поводом для данного решения стал инцидент, который произошёл с Эдуаром 11 февраля. Футболист подозревается в причастности к стрельбе в человека из травматического оружия «Airsoft». Ранее в СМИ сообщалось, что 11 февраля в Тулузе в общественном месте из автомобиля был произведён выстрел в человека, а за рулём машины находился Эдуар. Неизвестный получил травму уха, но его жизни ничего не угрожает.
«Поступок Эдуара неприемлем, и это скандал. Он вернулся в Париж. Он был с другим игроком, который также будет уволен», — приводит слова Садрана RMC Sport.
Эдуар в текущем сезоне чемпионата Франции провёл 16 матчей и забил один мяч.