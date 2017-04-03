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«Тулуза» отказалась от форварда, который подозревается в стрельбе в человека

3 апреля 2017, понедельник. 15:41. Футбол
Нападающий Одсонн Эдуар, выступавший на правах аренды за «Тулузу», вернулся в «ПСЖ», который владеет правами на 19-летнего футболиста. Об этом сообщил президент «Тулузы» Оливье Садран.

Поводом для данного решения стал инцидент, который произошёл с Эдуаром 11 февраля. Футболист подозревается в причастности к стрельбе в человека из травматического оружия «Airsoft». Ранее в СМИ сообщалось, что 11 февраля в Тулузе в общественном месте из автомобиля был произведён выстрел в человека, а за рулём машины находился Эдуар. Неизвестный получил травму уха, но его жизни ничего не угрожает.

«Поступок Эдуара неприемлем, и это скандал. Он вернулся в Париж. Он был с другим игроком, который также будет уволен», — приводит слова Садрана RMC Sport.

Эдуар в текущем сезоне чемпионата Франции провёл 16 матчей и забил один мяч.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПСЖ Тулуза
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
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