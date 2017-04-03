«Фратрия» откажется от визуальной поддержки «Спартака» из-за взрывов в метро

«Фратрия», болельщицкое объединение «Спартака», выступило с заявлением, в котором сообщило об отказе от визуальной поддержки на сегодняшнем матче красно-белых из-за событий в Санкт-Петербурге. 3 апреля «Спартак» в домашней встрече примет «Оренбург» в рамках 21-го тура РФПЛ.
Сегодня, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв. По предварительным данным СМИ, при взрыве погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
«В связи с трагическими событиями в петербургском метро мы отказываемся от всяческой визуальной поддержки на сегодняшнем матче «Спартак» — «Оренбург». Первые пять минут мы проведём в тишине. Просьба каждому из пришедших на стадион отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших в этой трагедии», — говорится на сайте «Фратрии».