Натхо: «Спартак» может занервничать, если потеряет очки в ближайшие два-три тура

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился впечатлениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) и оценил шансы клуба в чемпионской гонке.
«Всё было под нашим контролем, но заключительные 20 минут матча мы немного «проспали», соперник смог нас придавить и забить гол. Самое главное, что мы смогли удержать победу. В домашних матчах мы являемся фаворитами, поэтому нам надо идти вперёд, прижимать соперников к их воротам. Так случилось и в этом матче.
Поверил, что выиграем, только когда судья дал свисток об окончании матча. Что касается моего гола… В понедельник исполняется девять лет со смерти отца. Он всегда поддерживал меня, наставлял и помогал мне. Рад, что забил, посвящаю гол папе в качестве благодарности за всё, что он для меня сделал.
Когда мы уходили на зимнюю паузу и отставание от лидера было девять очков, меня спрашивали: «Борьба окончена?» Но в российском чемпионате всё возможно. В любом туре любая команда может выиграть или проиграть. Считаю, что, если в ближайшие два-три тура они потеряют очки, могут уже занервничать. Мы же сейчас не имеем права терять очки», — цитирует Натхо сайт ЦСКА.