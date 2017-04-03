Бывший тренер «Зенита»: переживаю за моих друзей в Санкт-Петербурге

Бывший тренер «Зенита» Луиш Мартинш, работавший в санкт-петербургском клубе в штабе португальского специалиста Андре Виллаш-Боаша, прокомментировал случившееся в метро Санкт-Петербурга.
Сегодня, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» прогремел взрыв. По предварительным данным СМИ, при взрыве погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
«У меня никогда не было проблем с безопасностью в Санкт-Петербурге. Я влюблён в этот город. Сильно переживаю за моих друзей. Хочу и вернусь в Санкт-Петербург без какого-либо страха», — сказал Мартинш корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.