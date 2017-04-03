«Ростов» — «Краснодар»: команды выйдут на матч в траурных повязках

«Ростов» и «Краснодар» выйдут на матч 21-го тура РФПЛ (3 апреля) в траурных повязках, сообщил пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян. Также с повязками на поле появится и судейская бригада.
Сегодня, 3 апреля, на станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По предварительным данным СМИ, при взрыве погибли не меньше 10 человек, ранены свыше 50 человек. Все станции метро в Санкт-Петербурге закрыты на вход и выход.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Краснодар».