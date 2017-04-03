Куман: возможно, те, кто критикует Лукаку, просто не разбираются в футболе

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поддержал форварда «ирисок» Ромелу Лукаку, которого критиковали за слабую игру в матче АПЛ с «Ливерпулем» (1:3).
«Команда была недостаточно хороша — дело в этом, а не в отдельных футболистах. Мне не очень нравятся отдельные комментарии о выступлениях игроков после матча. Я не понимаю некоторые из них. Возможно, некоторые игроки не выступили на том же уровне, что и всегда. Возможно, это и так. Но я общался с Лукаку — он чувствует усталость, что наверняка повлияло на его игру. И все же — он же лучший бомбардир АПЛ!
Он отличный нападающий и много работает над собой. В футболе нельзя всегда играть на высоком уровне. Если кто-то этого не понимает, то эти люди, возможно, не разбираются в футболе», — цитирует Кумана Goal.