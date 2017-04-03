Тарханов: Павлюченко в матче с «Рубином» выйдет на замену, на 100% он не готов

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что нападающий Роман Павлюченко не выйдет в стартовом составе на матч полуфинала Кубка России с казанским «Рубином» (6 апреля).
«Посмотрим по ходу игры, но выйдет Роман только на замену. На данном этапе Ильин достаточно хорошо выглядит и как атакующий игрок, и много в обороне работает. Павлюченко — мастер, который ещё поможет команде, но пока он 90 минут не может выполнять ту работу, которая требуется от нападающего. 100-процентной готовности у него нет, он месяц пропустил из-за травмы и только с 25 марта начал подготовку», — цитирует Тарханова Znak.
«Настроение в команде хорошее, боевое. Моё состояние — нормальное, физически чувствую себя хорошо. Если честно, то готов и 90 минут сыграть, но решать, кто и сколько будет играть, будет тренер», — отметил Павлюченко.