Капелло: пожалуй, Белотти даже лучше Батистуты

Бывший тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло высоко оценил потенциал форварда «Торино» Андреа Белотти, сравнив его с легендарным нападающим Габриэлем Батистутой.
«Белотти — один из лучших бомбардиров Европы. Он знает, как и куда нужно двигаться. Да и вообще он хорошо знает, как нужно действовать в любой ситуации. Андреа — быстрый, технически одаренный футболист. Пожалуй, он даже лучше, чем Батистута», — цитирует Капелло Football Italia со ссылкой на Radio Anch'io Sport.
В 27 матчах этого сезона Серии А 23-летний Белотти забил 23 гола.