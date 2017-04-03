Тигиев и Л. Адриано попали в стартовый состав «Спартака» на матч с «Оренбургом»

«Спартак» объявил стартовый состав на матч 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Защитник Георгий Тигиев дебютирует за «Спартак» в официальных матчах. Форвард Луис Адриано, испытывавший проблемы со здоровьем, сыграет с первых минут.
«Спартак»: Ребров, Тигиев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов, Джано, Промес, Адриано
Запасные: Песьяков, Селихов, Маурисио, Таски, Ещенко, Джикия, Тимофеев, Глушаков, Попов, Мельгарехо, Зе Луиш.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Оренбург»