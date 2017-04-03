Зане: «Манчестер Сити» способен победить «Челси», но догнать их в таблице сложно

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане поделился ожиданиями от матча с «Челси» в 31-м туре чемпионата Англии. Игра пройдёт 5 апреля.
«Матч с „Челси“ будет крайне важным для нас. Считаю, что мы способны победить и увезти три очка, но догнать лондонскую команду в таблице будет очень сложно. После их поражения мы должны были обыгрывать „Арсенал“ и сокращать отставание, но заработали всего одно очко. Нужно двигаться дальше», — цитирует Зане официальный сайт «горожан».
После 29 сыгранных матчей «Манчестер Сити» (58 очков) идёт на четвёртом месте в таблице АПЛ. «Челси» (69) занимает первое место.