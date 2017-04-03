Тухель: теперь в «Боруссии» видят ситуацию с маской Обамейянга несколько иначе

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился мнением о решении форварда Пьера-Эмерика Обамейянга отпраздновать гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike. Сообщалось, что клуб может наказать игрока, так как техническим спонсором «шмелей» является Puma.
«Теперь мы видим ситуацию несколько иначе, чем это было сразу после игры, потому что у нас появилось больше информации. Нам сообщили ещё до матча, что он запланировал что-то на случай, если сумеет забить, но мы не знали никаких деталей. Ответственные люди уже высказали своё мнение по этому вопросу. Будут дальнейшие обсуждения, но я могу позволить себе только одно — сосредоточиться на том, что касается футбола.
Конечно, это несколько усложняет ситуацию. Существует конфликт интересов между тем, что лучше для игроков и для клуба. Но мы не можем сомневаться в характере Обамейянга. Он понимает точку зрения клуба», — цитирует Тухеля Goal.
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