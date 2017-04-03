Невилл: на месте Шоу мне было бы стыдно после слов Моуринью

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который раскритиковал защитника Люка Шоу за его отношение к тренировкам и играм.
«На месте Шоу мне было бы стыдно, если бы тренер упрекал меня в том, что я выкладываюсь на тренировках меньше, чем другие. Чтобы играть в футбол в «Манчестер Юнайтед», нужно тренироваться на 110%, нужно быть целеустремленным и сосредоточенным. Это основы для профессионального футболиста.
Эшли Янг сыграл на позиции левого защитника в субботу, и если бы я был Люком Шоу, то подумал бы: «Я должен играть на этой позиции вне зависимости от того, насколько хорош Янг». Возможно, Люку нужны те слова, что произнёс Моуринью, дабы переломить эту ситуацию», — цитирует Невилла Sky Sports.