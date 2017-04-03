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«Эвертон» продлил контракт с 18-летним Дэвисом до 2022 года
3 апреля 2017, понедельник. 19:50.
Футбол
Полузащитник
Том Дэвис
продлил контракт с «Эвертоном» на пять лет. Новое соглашение 18-летнего футболиста рассчитано до июня 2022 года, информирует официальный сайт «ирисок».
В нынешнем розыгрыше АПЛ Дэвис провёл 16 матчей (10 — с первых минут), в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.
Фото доступно в «Твиттере» клуба
Источник:
Официальный сайт ФК "Эвертон"
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