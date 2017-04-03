В Совете Федерации пройдёт совещание по безопасности в городах КК-2017 и ЧМ-2018

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира 2018 года Вадим Тюльпанов сообщил, что на следующей неделе в палате запланировано совещание с первым заместителем министра внутренних дел РФ Александром Горовым на тему обеспечения безопасности в городах, принимающих Кубок конфедераций — 2017 и ЧМ-2018, которые состоятся в России.
В Санкт-Петербурге днём, 3 апреля, в поезде метро на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института» произошёл взрыв. Погибли 10 человек, около 50 ранены.
«Мы обязательно обсудим и взрыв в петербургском метро. Очевидно, активизируются силы, которые будут делать всё возможное, чтобы сорвать эти мероприятия, чтобы гости — спортсмены и болельщики — боялись и не приезжали на российский мундиаль», — цитирует Тюльпанова пресс-служба Совета Федерации.