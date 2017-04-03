Евдокимов: «Оренбург» на фоне «Спартака» показал, что тоже умеет играть в футбол

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых.
«Прекрасный стадион, прекрасное поле. Сильная команда, которая борется за чемпионство. И мы на фоне этой команды показали, что тоже умеем играть футбол. И в концовке могли и выиграть», — передаёт слова Евдокимова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.
«Спартак» (48 очков) занимает первое место в РФПЛ, опережая ЦСКА и «Зенит» на 6 баллов. «Оренбург» (16) идёт 14-м.