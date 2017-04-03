Евдокимов назвал странным вопрос о затяжке времени в матче со «Спартаком»

На пресс-конференции после выездного матча 21-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:3) главному тренеру «Оренбурга» Роберту Евдокимову был задан вопрос: «Не стыдно ли, что игроки «Оренбурга» в конце откровенно тянули время?»
«Странный вопрос. Я на него уже отвечал. Если ты с луны свалился, что я могу сделать?» — ответил тренер.
Отвечая на замечание, что он обратился к журналисту на «ты», Евдокимов сказал: «Я разве ответил невежливо? Обратился на «ты», и мне уже напихали», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.