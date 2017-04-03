Гранквист: качество поля в Ростове ужасно, на нём ничего нельзя было создать

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончилась со счётом 0:0.
«Мы знали, что это будет сложный матч, потому что «Ростов» дома очень сильно играет, никому не уступает. У нас был неплохой первый тайм, игра была равна, и обе команды создавали голевые моменты. Во втором тайме мы хорошо играли в обороне, поэтому не позволили создать много моментов. В целом эта ничья отражает честный результат того, что творилось на поле, хотя нам, конечно, была нужна победа. Мы настраивались на неё, было важно не потерять очков.
Качество поля ужасно, на нём ничего нельзя было создать. Я не понимаю, почему на таком поле разрешают играть. «Ростову» проще, у него есть тактика игры в таких условиях: длинные пас, навесы, подборы. Мы старались играть в наш футбол, но это было сложно на таком поле. К тому же «Ростов» был более настроен на атаку. Но если рассмотреть качество голевых моментов, то у нас они были опаснее.
Не помню, на кого кричал во время матча, потому что я должен контролировать, отдавать указания. Всё, что происходит на поле, так и остаётся. Это просто указания, советы, ничего личного. Нам было важно не терять мяч», – передаёт слова Гранквиста корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.