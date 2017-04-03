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Каррера: видимо, «Спартаку» не нравится побеждать легко, привыкайте к этому

3 апреля 2017, понедельник. 22:06. Футбол
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ.

«Гол Промеса — самый ли его важный удар в сезоне? Судя по результату, да. Всё-таки победный удар на последней минуте. Футбол — он такой. С возможного 3:0 мы перешли на 2:2. Это означает, что никогда нельзя терять концентрацию, никогда нельзя думать заранее, что победа в кармане, что всё закончилось. Несмотря на всё, ребята молодцы, потому что боролись за три очка до конца.

Почему не был засчитан гол Боккетти? Не могу объяснить, я ещё не видел этого эпизода. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась очень быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому. Когда тебе забивают два гола за две минуты, на тебя рушится весь мир в этот момент. Несмотря на это, команда продолжала играть в футбол и делать всё, чтобы победить в этом матче», — сказал Каррера на послематчевой пресс-конференции.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Оренбург ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
3 апреля 2017, понедельник
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