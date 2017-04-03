Промес: мы можем сотворить что-то очень важное для истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в 21-м туре РФПЛ. Промес забил победный мяч.
«Не очень хорошо, что нам пришлось забивать так поздно ради победы, мы должны были делать это раньше: делать 3:0 или даже 4:0. «Оренбург» совершил отличный камбэк — их первый гол получился очень красивым, а вот второй мы привезли себе сами. Было даже немного страшно. Я так и не понял, что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Боккетти. Нужно пересмотреть эпизод. Если гол не засчитали, значит нам нужно было давить ещё — это не оправдание.
Что я чувствовал, когда забил? Я становлюсь безумным! Я ведь поднял планку очень высоко, все ждут от меня голов. Это тяжело, много давления. Но я стараюсь быть спокойнее. В первом круге я забил два гола «Оренбургу»? Нет, это не моя любимая команда! Я просто доволен результатом, это важный шаг.
В сборной Нидерландов всё не очень хорошо, поэтому я стараюсь сконцентрироваться на «Спартаке». Здесь мы можем сотворить что-то очень важное для истории клуба», — передает слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.