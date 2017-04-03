Червиченко: думал, арбитр не закончит матч, пока «Спартак» не забьёт «Оренбургу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о своих впечатлениях после победы москвичей над «Оренбургом» (3:2) в домашнем матче 21-го тура РФПЛ. Судья Артём Чистяков добавил ко второму тайму шесть минут, красно-белые забили победный мяч на 95-й минуте.
«Меня не удивил результат сегодняшнего матча и события в середине второго тайма. Игроки «Спартака» почувствовали себя королями, такое бывает. После счёта 2:2 судья свистел только в сторону хозяев. Я удивлён, что он добавил всего шесть минут. Думал, что арбитр добавит минут восемь или не остановит матч, пока «Спартак» не забьёт третий мяч. Всё было по сценарию.
Игроки «Оренбурга» — молодцы, они бились. Благой Георгиев – недоделанный футболист, который на 94-й минуте начал обыгрывать всю команду. Решил один весь «Спартак» обыграть, вместо того чтобы выбить мяч на другую половину поля. Гости молодцы, да и хозяева поля молодцы. У «Спартака» появился шанс, и он его использовал. В этом сезоне это самый фартовый клуб, трудно с чем-то сравнить его удачу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.