Пресс-служба «Спартака»: футбольный бог наказал «Оренбург» за затяжку времени

Пресс-служба «Спартака» после домашнего матча 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» (3:2) отметила справедливость победного гола на 95-й минуте, связав его с затяжками времени в исполнении гостей.
«Осознав, что победа улетучивается, спартаковцы бросились на штурм чужих ворот. Удар Промеса с трудом парировал Кержаков, а Зе Луиш с убойной позиции промахнулся. После чего оренбуржцы стали безбожно тянуть время, сбивая темп постоянными падениями.
Но, как гласит известный спартаковский баннер, «Он все видит». Футбольный бог наказал гостей за то, что они устроили в концовке. И Промес на 95-й минуте выступил в роли Глушакова. Получив пас от Ещенко, голландец немного сместился в сторону и нанёс неотразимый удар. Команда и весь красно-белый стадион зашлись от восторга. Победный гол на последних секундах – фирменный знак команды Карреры!» — говорится в отчёте на официальном сайте «Спартака».