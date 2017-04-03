Данильянц: для «Ростова» ничья с «Краснодаром» — потеря очков

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 21-м туре РФПЛ.
«Сегодня было настоящее дерби, никто из команд не хотел уступать. Все стремились победить, много атаковали. В первом тайме нам было сложно. Нужно было время, чтобы приспособиться к игре «Краснодара», так как у них отличные взаимодействия. Во втором тайме у нас было преимущество, хотя и у «Краснодара» были шансы забить. Думаю, что эта ничья справедлива.
Для нас это потеря очков, но ребята старались. Чувствовался недостаток игровых кондиций, что связано с тем, что часть наших игроков уезжала в сборные. Во втором тайме мы терпели, но разозлились, побежали и смогли переломить игру. Хорошо, что мы создаём голевые моменты, а причин такой реализации может быть много. В Екатеринбурге у нас были более явные моменты. Были матчи, в которых у нас не было моментов, но мы забивали. Сейчас наоборот.
«Краснодар» – это организованная команда с отличными нападающими. Так, как «Краснодар», практически никто не играет в российском футболе. Возможно, есть и психологический фактор. В гостях в первом круге мы вели почти весь матч, но в конце уступили, пропустив с пенальти.
Что касается Бухарова, то на тренировке у него появились болевые ощущения. Он ушёл с занятия раньше, и его участие было под вопросом. Выпустили его позже, потому что решили поберечь.
Перед матчем мы тренировались на более мягком поле. Газон «Олимпа» долго не видели, но и соперник его не знал. Все были в равных условиях. Конечно, было бы неплохо тренироваться на нашем стадионе, но тогда газон был бы в ещё более плохом состоянии», — передаёт слова Данильянца корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.