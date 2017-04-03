«Зенит» опубликовал обращение Данни в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга

«Сегодня мы все подавлены из-за трагедии. которая произошла в Петербурге, нашем городе. Как капитан „Зенита“, я хочу сказать, что вся наша команда — с вами. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близких или члена семьи, очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом. Россия — очень сильная страна, а Санкт-Петербург — очень сильный город. Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям.
Мы все — с вами, мы — вместе, мы — одна команда. Мы должны продолжать борьбу с терроризмом и победить, потому что люди не могут жить в страхе. Мы надеемся, что ситуация изменится и мир станет лучше. Я желаю всем всего наилучшего. Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны, и мы справимся», — сказал Данни.
Видео доступно в «Твиттере» «Зенита».